Украинца будут судить за попытку добавить в «Бессмертный полк» Гитлера и Геббельса

Гражданин Украины пойдет под суд за попытку добавить нацистов в Бессмертный полк
Shutterstock

Мосгорсуд 22 сентября заочно рассмотрит дело украинца Дмитрия Алексеенко, подавшего в «Бессмертный полк» заявку с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

По данным следствия, фигурант оставил на сайте акции также фото генерала-изменника Андрея Власова.

Алексееву заочно вменяется часть 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), по которой мужчине грозит до пяти лет заключения.

В конце августа москвича обвинили в унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. По версии следствия, молодой человек 2005 года рождения опубликовал в одной из социальных сетей видеозапись с информацией об унижении жителей блокадного Ленинграда как ветеранов Великой Отечественной войны. В ходе допроса мужчина признал вину.

До этого в Якутии в отношении подростка возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма из-за комментариев в сети. ‎По версии следствия, в октябре 2024 года фигурант в одной из групп социальной сети размещал комментарии с одобрением преступлений против человечества, совершенных приверженцами нацистской идеологии в годы ВОВ.

Ранее в России ввели обязательные работы за пропаганду нацизма.

