Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о пасхальных открытках, рассылаемых мошенниками

Шедеврум/«Газета.Ru»

В преддверии Пасхи мошенники рассылают опасные открытки. Их предлагают скачать на телефон или компьютер, пройдя по ссылке. Об этом в интервью RT предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«Целью такой рассылки является попытка заразить устройства пользователей вредоносными программами или украсть доступы к различным аккаунтам, так как иногда для того, чтобы увидеть «открытку», нужно ввести данные для входа в аккаунт», — объяснил эксперт.

Он посоветовал никогда не скачивать на телефон файлы неизвестных форматов, даже присланные знакомыми, а также не переходить по ссылкам, особенно, если речь о поздравлении или открытке.

До этого стало известно, что перед Пасхой мошенники стали использовать сценарии с благотворительными сборами на «приобретение наборов для освящения» или «доставку Благодатного огня».

Уточнялось, такое мошенничество нацелено на социально незащищенные категории россиян, верующих и пенсионеров, которые перед Пасхой испытывают высокий религиозный подъем.

Ранее сообщалось, что злоумышленники предлагают россиянам списать долги в честь Пасхи.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
