Россиян предупредили о пасхальных открытках, рассылаемых мошенниками

В преддверии Пасхи мошенники рассылают опасные открытки. Их предлагают скачать на телефон или компьютер, пройдя по ссылке. Об этом в интервью RT предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

«Целью такой рассылки является попытка заразить устройства пользователей вредоносными программами или украсть доступы к различным аккаунтам, так как иногда для того, чтобы увидеть «открытку», нужно ввести данные для входа в аккаунт», — объяснил эксперт.

Он посоветовал никогда не скачивать на телефон файлы неизвестных форматов, даже присланные знакомыми, а также не переходить по ссылкам, особенно, если речь о поздравлении или открытке.

До этого стало известно, что перед Пасхой мошенники стали использовать сценарии с благотворительными сборами на «приобретение наборов для освящения» или «доставку Благодатного огня».

Уточнялось, такое мошенничество нацелено на социально незащищенные категории россиян, верующих и пенсионеров, которые перед Пасхой испытывают высокий религиозный подъем.

Ранее сообщалось, что злоумышленники предлагают россиянам списать долги в честь Пасхи.