Россиянам рассказали, можно ли употреблять алкоголь на Пасху

Во время празднования Пасхи не запрещено пить алкоголь. Однако следует употреблять спиртные напитки в умеренном количестве. Об этом в разговоре с интернет-изданием «Абзац» сообщил настоятель храма в честь мученика Иоанна Воина города Алатыря протоиерей Димитрий Моисеев.

«Употреблять алкоголь можно в этот день. А в каком количестве — это каждый для себя должен определить. Понятно, что в разумном, чтобы не потерять человеческий облик, не превратить праздник в пьянку, во что-то такое нехорошее, беспредельное», — предупредил священник.

При этом, по его словам, допускается употребление любого алкоголя. Важнее следить за количеством выпитого. Отец Дмитрий подчеркнул, что при неправильном подходе даже вино может повлечь за собой проблемы с самоконтролем.

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) до этого говорил, что куличи следует есть не раньше наступления Пасхи, поскольку в составе этих изделий есть продукты, от которых нужно отказываться на время Великого Поста.

Ранее россиян предупредили об опасных открытках на Пасху.