Имущество экс-замглавы управления МЧС изъяли в доход государства

Мосгорсуд утвердил решение районного суда о конфискации имущества бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В конце прошлого года Коптевский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры постановил изъять в пользу государства имущество Даудашвили и его близких родственников, нажитое незаконным путем.

Суд постановил конфисковать ценные бумаги, 52 млн руб., нежилую недвижимость в Сириусе площадью 52 квадратных метра, три квартиры в Москве и еще три в подмосковных Химках. Пять из них сдавались в аренду на протяжении семи лет. Суд также взыскал доходы от аренды.

Кроме того, государству перешли участки в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах с домами и нежилыми постройками.

Во время разбирательств выяснилось, что, занимая пост в МЧС, Даудашвили сдавал в аренду две квартиры-студии в Сочи и стометровую квартиру в Королеве. Он также владел двумя автомобилями. Все это он успел продать до суда, но стоимость имущества была взыскана в денежном эквиваленте на момент продажи.

Часть имущества была оформлена на ближайших родственников. Кроме того, у Даудашвили была фирма ООО «Спеццентр Пожзащита», оформленная на его тещу. Для легализации доходов он заключил с тещей фиктивные договоры займа, как считает истец. Это делалось для сокрытия финансов, на которые приобреталось имущество.

Бывший чиновник участвовал в заседании онлайн. Он заявил, что все объекты были куплены задолго до того, как он стал замруководителя управления МЧС. Он подчеркнул, что не мог знать о предстоящем уголовном деле и иске прокуратуры.

Даудашвили также отметил, что после увольнения с госслужбы ни он, ни его близкие не приобретали никаких объектов.

Мосгорсуд оставил решение районного суда без изменений. Теперь имущество будет изъято в пользу государства.

В конце апреля Дорогомиловский суд приговорил Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 63 млн руб. за получение взяток. Этот срок был добавлен к предыдущему приговору Хорошевского суда, по которому Даудашвили получил восемь лет за хищение 41,3 млн руб. при получении социальных выплат. Вместе с ним на сроки от четырех до шести лет отправились в колонию еще трое бывших сотрудников МЧС.

Ранее суд вынес приговор экс-замминистра строительства Челябинской области.