Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившиеся в общежитии в Сумах, заселяют гражданских на верхние этажи, таким образом прикрываясь ими от ударов. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В микрорайоне «Химгородок» в общежития на верхние этажи заселили эвакуированных гражданских, а на первые этажи поселили ВСУ, тем самым прикрываясь гражданскими от ракетных ударов», — сказал он.

По словам Лебедева, в числе украинских военнослужащих, которые расположились в общежитии, в основном находятся артиллеристы.

До этого десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Мореман» рассказал РИА о том, что противник размещает в жилых районах Херсона артиллерийские орудия, прячась таким образом за мирными жителями. Российский военный отметил, что подразделения армии Украины насильно удерживают город Херсон в оккупации и не редко подвергают мирных жителей насилию и мародерству.

Ранее стало известно, что ВСУ подвергают жителей Харьковской области насилию, считая их ждунами.