В Москве из-за аномального тепла началось цветение одного из аллергенов

Биолог Ефимов: в Москве начала цвести вызывающая аллергию береза
В Москве зафиксировано начало цветения березы — одного из главных аллергенов весны. Однако пришедшее в столичный регион похолодание временно замедлит этот процесс, рассказал РИА Новости ученый секретарь ботанического сада МГУ Сергей Ефимов.

По его словам, из-за аномально теплой погоды в марте и начале апреля отдельные деревья в столице уже зацвели, однако 9 и 10 апреля в Москву придет арктический циклон, который принесет осадки и понижение температуры, а это в свою очередь приостановит цветение. Благодаря этому люди, страдающие поллинозом (аллергией на пыльцу), временно почувствуют облегчение, добавил биолог.

Синоптики ранее сообщили, что теплая весенняя погода может вернуться в столичный регион уже 13 апреля. По предварительным прогнозам, 11 и 12 апреля в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков. В ночное время температура воздуха в Москве составит −1…+1 °C. Днем в субботу и воскресенье ожидается примерно +10...+12 °C.

Ранее аллергикам рассказали, как защититься от пыльцы весной.

 
