Врач перечислил скрытые признаки гиподинамии

Врач Иванов: проблемы со сном могут указывать на гиподинамию

Гиподинамия характеризуется снижением двигательной активности и, как следствие, нарушением определенных функций организма. Об этом в интервью «Радио 1» напомнил специалист по спортивной медицине Марк Иванов.

По его словам, на заболевание указывают быстрая утомляемость, одышка, учащенное сердцебиение, проблемы со сном, а также боли в спине, пояснице и суставах.

«Набор лишнего веса, особенности в абдоминальной области (животе), проблемы с пищеварением — запоры, вздутие. А также ухудшение когнитивных функций: память, концентрация внимания, и даже раздражительность, апатия, депрессия — это все может быть симптомами гиподинамии», — перечислил эксперт.

Как отмечал главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия, чтобы сжечь один килограмм жировой ткани, организму нужно создать дефицит примерно в 7700 килокалорий, — именно столько энергии запасено в одном килограмме жира. Для этого нужно пройти примерно 190-200 тыс. шагов или 140 км.

