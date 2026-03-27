Врач объяснила, куда пропал тестостерон у российских мужчин

У современных молодых мужчин падает уровень тестостерона, сегодня он уже ниже среднего, который наблюдался 30-40 лет назад. Это в первую очередь связано с изменившимся образом жизни, малой физической активностью и распространением проблемы лишнего веса, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

«К этому приводит, с одной стороны, снижение подвижности, гиподинамия. С другой стороны, сейчас очень много детей с избыточным весом, это нарушает гормональный фон и всегда снижает либидо в будущем. Соответственно, действительно у современных молодых людей гораздо более сдержанное сексуальное поведение», — пояснила врач в пресс-центре НСН.

По ее словам, показатели спермограммы за последние 50 лет показали снижение в десять раз. Влияют на это, в том числе, неправильное питание, внешние токсические факторы, чрезмерный стресс на учебе и работе, заключила врач.

Напомним, до этого советник председателя Российского студенческого спортивного союза Анатолий Абалихин заявил, что Россия каждый год теряет 22 трлн рублей из-за гиподинамии граждан – тотального снижения двигательной активности. По его словам, гиподинамия приводит к развитию хронических неинфекционных заболеваний, что и повышает нагрузку на бюджет страны.

