Юрист объяснил, можно ли в общем коридоре поставить шкаф

Юрист Салкин посоветовал не размещать шкафы в общих коридорах
В общем коридоре не следует размещать шкафы и ящики для посылок. Такой совет в интервью RT дал адвокат Михаил Салкин. Он отметил, что для установки мебели в помещениях общего пользования необходимо получить одобрение на общем собрании собственников.

«И разместить нужно таким образом, чтобы не было ухудшения путей эвакуации, уменьшения ширины прохода. Допустимо разместить такой шкаф при наличии ниши в стене, в результате которой пути эвакуации не ограничиваются», — сказал юрист.

Он напомнил, что создание препятствий на путях эвакуации грозит штрафом в размере от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

Адвокат Андрей Алешкин до этого предупреждал, что за хранение хлама на балконе грозит штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.

По его словам, одним из оснований для наказания за захламление балкона является нарушение правил эксплуатации жилищного фонда. В таком случае жильцам будет выписан штраф размером до 1500 рублей, должностным лицам придется выплатить до 3000 рублей, а юридическим — до 30 тысяч рублей.

Ранее россиянам объяснили, могут ли их заставить демонтировать кондиционер.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

