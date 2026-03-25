Юрист предупредил о наказании за хранение хлама на балконе

Юрист Алешкин: за хранение вещей на балконе грозит крупный штраф или арест

За хранение хлама на балконе грозит штраф, а в некоторых случаях и уголовная ответственность.Об этом в разговоре с aif.ru предупредил адвокат Андрей Алешкин.

Юрист объяснил, что одним из оснований для наказания за захламление балкона является нарушение правил эксплуатации жилищного фонда. В таком случае жильцам будет выписан штраф размером до 1500 рублей, должностным лицам придется выплатить до 3000 рублей, а юридическим — до 30 тысяч рублей.

Другим основанием для привлечения к ответственности становится нарушение правил пожарной безопасности.

«Захламление балкона может затруднить эвакуацию при пожаре. Гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если нарушение совершено в условиях особого противопожарного режима, например в засушливый сезон, штраф возрастает до 10-20 тысяч рублей. Если захламление стало причиной пожара, ущерба или вреда здоровью средней тяжести, штраф составит до 50 тысяч рублей», — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что уголовная ответственность наступает в случаях, когда нарушение требований пожарной безопасности повлекло за собой тяжкий вреду здоровью человека. Нарушителю грозит штраф до 1 миллиона рублей или арест на срок до 7 лет.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого объяснил, что, согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, лестничные площадки, коридоры, лифты, подвалы и чердаки являются общим имуществом всех собственников жилья в многоквартирном доме. Поэтому, по его словам, размещать личные вещи в подъездах, можно только с согласия всех владельцев квартир.

