Россиянам объяснили, могут ли их заставить демонтировать кондиционер

Юрист Харди: УК не может требовать убрать кондиционер при наличии разрешения

Управляющая компания (УК) отвечает за содержание общего имущества многоквартирных домов, таких как подъезды, чердаки, лифты, подвалы и придомовые территории. Однако вынуждать собственников демонтировать кондиционеры, установленные внутри квартиры, организация не имеет права. Об этом aif.ru рассказал адвокат Тимур Харди.

По словам специалиста, УК должна следить за состоянием общего имущества и бесплатно ремонтировать его. При этом в большинстве случаев работам внутри квартир компания не препятствует. Ее согласие требуется лишь в тех случаях, когда изменения затрагивают имущество дома.

Юрист подчеркнул, что перепланировку и другие подобные работы, например перенос батареи отопления, жильцы должны согласовывать с органами местного самоуправления.

«Спорные же ситуации чаще всего возникают как раз с кондиционерами, ведь внешний блок устанавливается на фасаде, входящем в общую собственность, и разрешение нужно получить на собрании жильцов», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что при наличии такого разрешения УК не может требовать демонтировать кондиционер.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что, согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, лестничные площадки, коридоры, лифты, подвалы и чердаки являются общим имуществом собственников жилья в многоквартирном доме. Поэтому, по его словам, размещать личные вещи в подъездах, можно только с согласия владельцев всех квартир.

