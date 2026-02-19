Размер шрифта
Верховный суд взял под контроль дела участников СВО о соцвыплатах

Игорь Краснов: Верховный суд не допустит сужения соцгарантий участников СВО
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Верховный суд России поставил на особый контроль судебные дела, связанные с правами участников специальной военной операции (СВО) на получение социальных выплат, компенсаций за ЖКУ, постановку на учет как нуждающихся в жилье, а также выделение средств на его приобретение или строительство. Об этом сообщил председатель ВС РФ Игорь Краснов на итоговом совещании с участием президента России Владимира Путина.

«ВС не допустит сужения соцгарантий участников СВО», — приводит его словам Российское агентство правовой и судебной информации.

По его словам, необходимо и дальше унифицировать практики, касающиеся однозначное определение статуса лиц, проходящих службу в зоне СВО.

«Произвольное толкование в регионах норм о критериях установления им социальных льгот, а тем более сужение таких гарантий недопустимо», — подчеркнул Краснов.

Он отметил, что Верховный суд осуществляет непрерывный мониторинг и корректировку судебной практики по защите прав участников СВО и их семей.

«Ключевая цель — достижение единых стандартов предоставления мер государственной поддержки, исключение любого формализма со стороны региональных и местных властей», — отметил Краснов.

Глава высшей судебной инстанции напомнил, что в октябре прошлого года пленум ВС расширил разъяснения. Теперь они применяются не только к кадровым военнослужащим, но и к лицам из мобилизационного резерва и добровольческих формирований. Кроме того, Верховным судом были сформированы единые правовые позиции по вопросам пенсионного обеспечения военнослужащих.
 
