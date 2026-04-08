Председатель ВС РФ назвал суды России «лучшим местом, чтобы добиться справедливости»

Председатель Верховного суда Игорь Краснов в авторской статье для РБК назвал российские суды «лучшим местом, чтобы добиться справедливости».

Краснов подчеркнул, что выбор юрисдикции для арбитражного разбирательства — это «вопрос предсказуемости, управляемости, риска и правовой гравитации».

В таких условиях российская юрисдикция обладает рядом преимуществ, добавил он.

В частности, российские суды имеют высокий уровень предсказуемости, основанной на законе судебной практики, а также цифровизации, что позволяет существенно снизить судебные издержки. Также в российской судебной системе есть четкая структура обжалования и высокая исполняемость судебных решений благодаря службе судебных приставов.

«Призыв выбирать российскую юрисдикцию для судебных разбирательств — это не реклама ее универсальной привлекательности и не конкуренция с Лондоном или Нью-Йорком. Это объективная реальность, чертами которой выступают соблюдение закона и справедливость при принятии решений», — отметил Краснов.

В феврале 2026 года президент РФ Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции вспомнил слова императора Александра III о «высочайшем повелении». Путин обратил внимание, что несмотря на ироничность данного высказывания, постановления пленума Верховного суда, как и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

Ранее Верховный суд разрешил продать «единственное жилье» банкрота.

 
