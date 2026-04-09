В МЧС назвали сложной ситуацию в Дагестане после наводнения

Ситуация в Дагестане, пострадавшем от наводнения, остается сложной. Об этом ТАСС заявили в МЧС.

«Ситуация в Дагестане остается напряженной из-за сильных ливней, вызвавших наводнения, оползни, а также разрушения жилых домов, объектов социальной и инженерной инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

Там отметили, что правительственная комиссия в ближайшее время определит дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим от стихии жителям Дагестана.

Кроме того, она займется вопросами ликвидации последствий наводнений.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Ранее Минприроды сообщило о третьей волне паводков в Дагестане.