Хозяйкам рассказали, как воскресить пересушенное мясо

Если мясо получилось слишком сухим, его достаточно нарезать и замочить в соусе на 10-15 минут — влага частично вернется. Такой совет в интервью РИАМО дала кулинарный эксперт Шахноза Фозилова.

С рыбой она посоветовала поступить иначе — разобрать вилкой, добавить соус, зелень или лук и сделать намазку.

«Если пересохли макароны или каша, помогает кусочек масла и пять минут под крышкой», — рассказала специалист.

Если пересолен гарнир (картофельное пюре, каша или макароны), то один из вариантов — просто сварить еще одну порцию без соли и смешать с готовой. Когда слишком соленым получилось мясо, достаточно снять верхний слой и подать с нейтральным соусом, отметила она.

