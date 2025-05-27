Россиянам объяснили, как понять, что у вас переизбыток соли в организме

Переизбыток соли в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому данное состояние важно вовремя выявить и скорректировать. Известно, что одним из симптомов переизбытка соли являются отеки. Однако этот симптом проявляется не всегда. О других признаках «Газете.Ru» рассказала детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Как понять, что у человека избыток соли в организме? Конечно, ответ очень простой — если утром есть отеки, если кольца не налезают, то нужно есть меньше соли. Но отсюда возникает миф: «если отеков нет — значит, с солью все нормально». На самом деле это не так. Переизбыток соли может проявляться не только внешне, но и через общее состояние — и часто его путают с усталостью, жарой или «возрастом». Тем самым игнорируя важные сигналы организма», — отметила специалист.

Одним из признаков переизбытка соли врач назвала постоянную жажду, даже после употребления воды.

«Пьешь воду — и не напиваешься. Губы сухие, во рту будто вата, язык как наждачка. И уже даже глюкозу сдал — все хорошо, но жажда остается. Это не всегда обезвоживание — часто именно сигнал, что соли в крови слишком много. Организм требует воду, чтобы разбавить кровь», — объяснила нутрициолог.

Другим признаком является скачки давления и головная боль. По словам врача, избыток соли задерживает воду — а та, в свою очередь, увеличивает объем крови и давление на сосуды. У чувствительных людей это вызывает тяжесть в голове, головную боль, пульсацию в висках, слабость. Давление может скакать даже у тех, кто раньше не жаловался на подобное.

Еще одним признаком является учащенное сердцебиение и повышенная тревожность.

«Когда соли слишком много, сердце работает в усиленном режиме. Могут появиться ощущения перебоев, сердцебиение в покое, «волнения без причины». Все это — не психосоматика, а реакция на нарушение электролитного баланса», — отметила Хайкина.

Тяга к соленому или, наоборот, полное отвращение — еще один симптом, на который следует обратить внимание.

«Интересный эффект — при избытке соли мозг может хотеть еще. Особенно если вы привыкли к пересоленной пище. На самом деле, зависимость от соли не слабее, чем от сахара. Просто о ней меньше говорят. Но бывает и наоборот: еда начинает казаться «слишком соленой», хотя по факту вы добавили щепотку. Организм пытается сигналить как может», — объяснила врач.

Пятый признак — мышечные судороги и скованность. Как рассказала специалист, нарушение баланса натрия, калия и магния дает судороги в ногах, особенно по ночам, скованность в спине, дрожь в теле. Это не обязательно дефицит магния или витаминов группы В — иногда дело именно в избытке соли, который вытесняет другие минералы.

«Что делать, если вы узнали себя? Уменьшить количество соли: не только в солонке, но и в продуктах (колбаса, соусы, маринады, готовая еда). Пить воду дробно, в течение дня, а не литрами залпом. Добавить в рацион больше калия и магния (овощи, зелень, орехи, авокадо, гречка). Если симптомы сохраняются — проверить давление, сдать анализы и обсудить с терапевтом», — посоветовала нутрициолог.

В заключение врач напомнила, что соль — это не яд, но и не безобидная приправа. Она может испортить самочувствие, даже если отеков нет. Главное — слушать сигналы тела.

Ранее родителей предупредили о симптомах перегрева у детей.