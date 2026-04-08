Хозяйкам рассказали, как спасти пересоленное блюдо

Кулинар Фозилова: лишнюю соль из блюда можно удалить рисом или картофелем
Кулинарный эксперт Шахноза Фозилова в беседе с РИАМО рассказала, как действовать, если блюдо пересолено. По ее словам, в большинстве случаев еду можно спасти.

«В супе или соусе проще всего немного разбавить вкус водой, если объем это позволяет. Еще можно опустить в марле немного риса или добавить картофель кубиками. Они хорошо тянут соль», — рассказала специалист.

Если пересолен гарнир (картофельное пюре, каша или макароны), то один из вариантов – просто сварить еще одну порцию без соли и смешать с готовой, отметила Фозилова.

Когда слишком соленым получилось мясо, достаточно снять верхний слой и подать с нейтральным соусом.

Детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина до этого предупреждала, что переизбыток соли в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому данное состояние важно вовремя выявить и скорректировать. Известно, что одним из симптомов переизбытка соли являются отеки. Однако, по ее словам, этот симптом проявляется не всегда.

Ранее врач рассказала, что сыр и соусы могут повышать кровяное давление.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

