Москвичам назвали самый холодный день на текущей неделе

Апрель решил сыграть роль марта. В понедельник и вторник жителей Москвы и Подмосковья ждет пасмурная и прохладная погода. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. К середине недели, по его словам, ситуация усугубится.

«Самый холодный день у нас — четверг, температура не выше 2-4° тепла в дневные часы, ночью ожидается около нуля, и заряды мокрого снега — на целый день. В пятницу к концу дня вероятность мокрого снега идет к нулю, затем идет рост давления», — рассказал синоптик.

Появления снежного покрова при этом ожидать не стоит — осадки будут таять быстро. Весенняя погода вернется в столичный регион к выходным, добавил он.

Заморозки вернулись в Московскую область к утру 6 апреля.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ряде населенных пунктов температура воздуха опустилась ниже 0°C. В Ново-Иерусалиме столбики термометров показывали -1,6°C, в Серпухове — -0,9°C, в Михайловском — -0,4°C, в Талдоме и Солнечногорске — -1,2°C, в Наро-Фоминске и Можайске — -0,2°C, в Клину — -0,5 °C и в Волоколамске — -0,6°C.

Ранее москвичам рассказали о погоде в Великую субботу перед Пасхой.

 
