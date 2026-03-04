Педагог оценила идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ

Педагог Алексеева: для устного экзамена по истории нужно составить критерии

Введение нового устного экзамена по истории для учеников девятых классов требует тщательной подготовки, поскольку существуют риски субъективного оценивания знаний и различий в условиях проведения в разных учебных заведениях. Об этом «Известиям» рассказала кандидат педагогических наук, основатель «Школы китайского языка Валерии Алексеевой» Валерия Алексеева.

Эксперт подчеркнула, что письменный тест позволяет проверить знание терминов и исторических дат, но не показывает умение учеников рассуждать и объяснять исторические события. В то же время устный формат экзамена вынуждает школьников самостоятельно формулировать мысли.

«Задача устного экзамена — перевести эти знания в другое качество: не «назови год», а «объясни, почему». При условии грамотно составленных критериев оценки и хорошей подготовки учителей именно разговор с живым экзаменатором способен выявить это понимание точнее любого теста», — объяснила она.

Однако педагог отметила возможные риски субъективности и различия в условиях проведения экзамена. Она считает, что разница между большими городскими школами и учебными заведениями, расположенными в селах, может оказать влияние на качество реализации нововведения.

Помимо этого, по мнению специалиста, выделенных двух лет на подготовку может не хватить.

Напомним, накануне министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что устный экзамен по истории будет проводиться для учащихся девятых классов российских школ в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Экзамен планируется ввести с 2027-2028 учебного года. В настоящее время уже разработан план подготовки педагогов и школьников.

Ранее российский сенатор предложил вернуться к старой экзаменационной системе с билетами.