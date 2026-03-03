Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Российские девятиклассники будут сдавать экзамен по истории

Кравцов: в 9-х классах российских школ вводится устный экзамен по истории

Устный экзамен по истории будет проводиться для учащихся 9-х классов российских школ в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Министр напомнил, что в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для выпускников школ введено историческое сочинение.

Новый учебный план будет введен с 2027-2028 учебного года, поэтому есть план подготовки педагогов, школьников для устного экзамена по истории, отметил Кравцов. По его словам, этот экзамен будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе-апреле.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что около 1,5 млн девятиклассников российских школ ежегодно будут принимать участие в устном экзамене по истории.

До этого стало известно, что в России вступил в силу закон, в соответствии с которым девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА) или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти обучение рабочим профессиям.

Ранее в Рособрнадзоре высказались о возможности утечки ответов и вариантов ЕГЭ.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!