Российские девятиклассники будут сдавать экзамен по истории

Устный экзамен по истории будет проводиться для учащихся 9-х классов российских школ в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Министр напомнил, что в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для выпускников школ введено историческое сочинение.

Новый учебный план будет введен с 2027-2028 учебного года, поэтому есть план подготовки педагогов, школьников для устного экзамена по истории, отметил Кравцов. По его словам, этот экзамен будет проводиться в форме допуска к ГИА в январе-апреле.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что около 1,5 млн девятиклассников российских школ ежегодно будут принимать участие в устном экзамене по истории.

До этого стало известно, что в России вступил в силу закон, в соответствии с которым девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА) или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти обучение рабочим профессиям.

Ранее в Рособрнадзоре высказались о возможности утечки ответов и вариантов ЕГЭ.