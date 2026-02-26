Размер шрифта
Обвиняемый сбежал из суда в Москве

112: обвиняемый сбежал из Таганского суда Москвы, его ищут
Обвиняемый, уроженец Дагестана сбежал из Таганского суда Москвы, правоохранители ввели в столице план «Перехват». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Мужчина имеет судимость, против него заводили уголовное дело по факту открытого хищения мобильного телефона. В 2022 году дагестанец вместе с двумя подельниками ограбил прохожего, сумма ущерба составила 32 тысячи рублей.

В начале февраля в Подмосковье мужчина, обвиняемый в преступлении, сбежал из суда. Инцидент произошел в городе Люберцы. Мужчину доставили в суд и предъявили ему обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, после чего избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. После этого обвиняемый заявил, что ему нужно в туалет. Он вышел из зала суда, миновал пост охраны и покинул здание.

В октябре 2025 года житель Воронежа сбежал из зала суда после того, как узнал о своем аресте. Мужчина подозревался в умышленном повреждении имущества.

Ранее экс-чиновник Росреестра сбежал из суда в консульство в Петербурге.

 
