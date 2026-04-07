В Турции сообщили о связи нападавшего на консульство Израиля с религиозной группой

Один из участников нападения на здание генерального консульства Израиля в Стамбуле связан с организацией, которая основана на религиозных идеях. Об этом заявил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи в X.

«Один из них связан с организацией, использующей религию в своих целях. Еще двое террористов являются братьями», — отметил министр.

Он также отметил, что один из нападавших ранее привлекался к ответственности за наркотики.

7 апреля турецкий новостной портал Haber7 сообщил, что возле израильского консульства в Стамбуле произошла перестрелка. Неизвестные напали на дипломатическое учреждение, после этого на место происшествия прибыли несколько нарядов полиции. По данным журналистов, сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. При этом два стража порядка получили ранения.

12 марта неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу в городе Уэст-Блумфилд, расположенном в американском штате Мичиган. Как выяснилось, нападение устроил 41-летний уроженец Ливана Айман Мохамад Газали. Мужчина потерял семью в результате удара Израиля по жилому дому в Ливане.

