Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Турции сообщили о связи нападавшего на консульство Израиля с религиозной группой

Shutterstock/Savvapanf Photo

Один из участников нападения на здание генерального консульства Израиля в Стамбуле связан с организацией, которая основана на религиозных идеях. Об этом заявил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи в X.

«Один из них связан с организацией, использующей религию в своих целях. Еще двое террористов являются братьями», — отметил министр.

Он также отметил, что один из нападавших ранее привлекался к ответственности за наркотики.

7 апреля турецкий новостной портал Haber7 сообщил, что возле израильского консульства в Стамбуле произошла перестрелка. Неизвестные напали на дипломатическое учреждение, после этого на место происшествия прибыли несколько нарядов полиции. По данным журналистов, сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых. При этом два стража порядка получили ранения.

12 марта неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу в городе Уэст-Блумфилд, расположенном в американском штате Мичиган. Как выяснилось, нападение устроил 41-летний уроженец Ливана Айман Мохамад Газали. Мужчина потерял семью в результате удара Израиля по жилому дому в Ливане.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху бедствием для израильского народа.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!