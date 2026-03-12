Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Москве фигуранты дела о теракте в «Крокусе» получили пожизненные сроки

ТАСС: 15 из 19 фигурантов дела о теракте в Крокусе получили пожизненный срок
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Москве суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

15 из 19 фигурантов получили пожизненные сроки. Помимо основных исполнителей, соответствующее наказание получили и пособники, которые отвечали за перевозку оружия, снабжение боеприпасами и другое.

«11 пособников получили пожизненное, четверо – сроки, а четверо непосредственных исполнителей также пожизненное лишение свободы», – сообщается в публикации.

Исполнителям также предстоит выплатить штраф в размере 990 тысяч рублей. Помимо этого, с фигурантов взыскали более 200 миллионов рублей в пользу людей, пострадавших в теракте.

Теракт произошел почти два года назад, 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в здание шли исполнители с оружием, они открыли огонь по людям в зале и подожгли концертный зал.

Более 600 человек получили травмы, 150 не выжили. Главных фигурантов поймали в момент, когда они двигались к границе с Украиной.

Ранее стало известно о судьбах пострадавших при этом теракте.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!