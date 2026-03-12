В Москве фигуранты дела о теракте в «Крокусе» получили пожизненные сроки

ТАСС: 15 из 19 фигурантов дела о теракте в Крокусе получили пожизненный срок

В Москве суд вынес приговор фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

15 из 19 фигурантов получили пожизненные сроки. Помимо основных исполнителей, соответствующее наказание получили и пособники, которые отвечали за перевозку оружия, снабжение боеприпасами и другое.

«11 пособников получили пожизненное, четверо – сроки, а четверо непосредственных исполнителей также пожизненное лишение свободы», – сообщается в публикации.

Исполнителям также предстоит выплатить штраф в размере 990 тысяч рублей. Помимо этого, с фигурантов взыскали более 200 миллионов рублей в пользу людей, пострадавших в теракте.

Теракт произошел почти два года назад, 22 марта 2024 года. Перед концертом группы «Пикник» в здание шли исполнители с оружием, они открыли огонь по людям в зале и подожгли концертный зал.

Более 600 человек получили травмы, 150 не выжили. Главных фигурантов поймали в момент, когда они двигались к границе с Украиной.

Ранее стало известно о судьбах пострадавших при этом теракте.