В СПЧ предрекли террористам из «Крокуса» «суровые» условия после приговора

Организаторов и исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» после оглашения пожизненного приговора ждет незавидная судьба. Об этом в интервью с «Лентой.ру» сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Потерпевшие просили для террористов максимальный срок в тюрьме — 25 лет, и остаток срока в колонии для пожизненно осужденных. Они хотели, чтобы преступники были изолированы как можно дольше.», — отметила она.

По словам Меркачевой, важно понимать, что условия содержания в тюрьме и в колонии для пожизненных не отличаются сильно — в них все тоже «максимально жестко».

Второй Западный окружной военный суд сегодня вынес приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В результате атаки на концертный зал пострадали более 600 человек, 150 погибли, а размер причиненного ущерба составил миллиарды рублей. С момента теракта прошло почти два года. На скамье подсудимых — 19 обвиняемых.

Четверо непосредственных исполнителей теракта — Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Муродали Рачабализода — были задержаны около границы с Украиной и помещены в СИЗО. Суд приговорил 15 причастных к теракту к пожизненным срокам. Еще четверо получили от 19 до 22,5 лет. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

