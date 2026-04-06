Кабмин снизил долговую нагрузку для 11 регионов страны

Правительство РФ списало две трети задолженности по бюджетным кредитам на сумму свыше 10 млрд рублей еще 11 регионам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Это коснется таких регионов, как Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, а также Брянской, Кировской, Рязанской, Саратовской и Ульяновской областей», — сообщил он.

Премьер обратил внимание, что многие регионы направили значительную часть собственных средств направили на реализацию инфраструктурных проектов.

