Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Кабмин снизил долговую нагрузку для 11 регионов страны

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство РФ списало две трети задолженности по бюджетным кредитам на сумму свыше 10 млрд рублей еще 11 регионам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Это коснется таких регионов, как Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, а также Брянской, Кировской, Рязанской, Саратовской и Ульяновской областей», — сообщил он.

Премьер обратил внимание, что многие регионы направили значительную часть собственных средств направили на реализацию инфраструктурных проектов.

Недавно директор департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Илья Кочетков сообщил, что Банк России с июля 2027 года будет рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков исключительно на основе их официальных доходов. По его словам, это повысит качество оценки закредитованности и снизит риски.

В декабре сообщалось, что объемы выдачи кредитных карт в России в ноябре 2025 года снизились до 129,5 млрд рублей, достигнув минимального показателя за последние три года и вернувшись к уровню апреля 2022 года.

Ранее россиянка оказалась в долговой яме из-за реформы утильсбора на иномарки.

 
Теперь вы знаете
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
