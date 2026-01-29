Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Политика

Патриарх Кирилл назвал Россию «ковчегом спасения»

Патриарх Кирилл: Россия воспринимается в мире как оплот традиционных ценностей
Виталий Невар/РИА Новости

Россия в глазах мирового сообщества предстает оплотом традиционных ценностей и своего рода «ковчегом спасения». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, пишет ТАСС.

Патриарх отметил, что все больше иностранцев выбирают Россию для жизни из-за приверженности страны традиционным моральным ценностям.

«Немало иностранных граждан в поисках защиты желают переехать в нашу страну. В их государствах за приверженность богозаповеданным нравственным принципам можно потерять работу или даже сесть в тюрьму. Россия воспринимается в мире как защитница традиционных ценностей, как ковчег спасения», — подчеркнул он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что об этом он узнал «от общения с людьми». В частности, с соотечественниками, проживающими в странах Западной Европы.

По словам патриарха, будущее России и мира «напрямую зависит от нашей способности твердо и сообща отстаивать религиозную идентичность».

Ранее Кирилл заявил об отказе России принимать ценности Запада.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!