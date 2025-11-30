На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из горящей многоэтажки в Москве удалось спасти 11 человек

Из пожара в многоэтажном жилом доме на Пролетарском проспекте в Москве удалось спасти 11 человек. Об этом сообщает в Telegram-канале столичный главк МЧС России.

«С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы спасли 11 человек. Их осматривают медики», — отмечается в сообщении.

Согласно информации МЧС, возгорание произошло в квартире на шестом этаже. На месте работают 24 сотрудника и семь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

На данный момент известно, что пожар удалось локализовать. Более подробной информации не приводится.

28 ноября сообщалось, что сильный пожар возник в многоквартирном доме на улице Борисовские пруды в Москве. По информации очевидцев, загорелась квартира на 13-м этаже дома, подъезд обесточили.

Позднее пожарные потушили возгорание на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, в квартире, где возник пожар, никого не было.

Ранее в Гонконге произошел самый масштабный за 17 лет пожар в высотных жилых домах.

