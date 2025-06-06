РЖД предупредили, что пограничники высаживают россиян без биометрических загранпаспортов

На границе с Литвой участились случаи высадки пассажиров с поезда, следующих в Калининград, если у них нет биометрического загранпаспорта. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

По данным компании, пограничная служба Литвы не пропускает через границу граждан РФ с обычными загранпаспортами даже при наличии шенгенской визы.

В связи с этим РЖД посоветовала пассажирам, направляющимся в Калининградскую область, заранее оформить упрощенный проездной документ (УПД-ЖД). Сделать это нужно не позднее чем за 28 часов до отправления поезда. Также необходимо заполнить анкету на сайте консульства Литвы. Тем, кто уже купил билеты, будет направлено СМС с подтверждением оформления УПД-ЖД и ссылкой на анкету.

При этом в РЖД предупредили, что если до отправления остается менее 28 часов, получить УПД-ЖД уже нельзя. В этом случае пассажиры с небиометрическими паспортами рискуют быть высаженными на границе.

Проводники при посадке в поезд будут проверять наличие необходимых документов и при их отсутствии — советовать отложить поездку.

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