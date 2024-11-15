Кеннеди-младший при Трампе возглавит минздрав. Он антипрививочник, отрицает СПИД, а в его мозге жил червь Трамп назначит антипрививочника Кеннеди-младшего министром здравоохранения США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди — младшего на пост министра здравоохранения США. Трамп обещал политику место в правительстве, если тот снимет свою кандидатуру с президентской гонки. Кеннеди-младший — известный антипрививочник, противник лекарств, борец с сотовой связью и беспроводными сетями, отрицатель СПИДа. Американские чиновники считают, что такая позиция может усложнить принятие его кандидатуры сенатом.

На пост министра здравоохранения и социальных служб в новой администрации США будет назначен Роберт Кеннеди — младший. О таком решении избранный президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social. Чиновник должен «положить конец эпидемии хронических заболеваний» в Америке.

«Я с радостью объявляю, что Роберт Ф. Кеннеди — младший станет министром здравоохранения и социальных служб США. Слишком долго американцы страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые прибегали к обману и дезинформации в вопросах общественного здравоохранения», — написал Трамп.

Кеннеди-младший поблагодарил избранного президента за доверие.

«У нас есть... возможность объединить величайшие умы в науке, медицине, промышленности и правительстве, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний... Вместе мы избавимся от коррупции... и вернем наши агентства здравоохранения к их богатой традиции золотого стандарта, основанной на доказательствах науки», — написал Кеннеди-младший в социальной сети X.

Кандидат в министры раньше тоже претендовал на пост президента США. Изначально он состоял в Демократической партии, но затем стал независимым кандидатом. В конце концов Кеннеди-младший поддержал Трампа, а республиканец публично пообещал взять его к себе в команду, если он откажется от участия в президентской гонке.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Несмотря на то, что Трамп назвал имена людей, которые займут ключевые должности в американском правительстве, некоторые кандидатуры должен утвердить сенат.

Странный выбор

Кеннеди-младшему 70 лет. Это племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. В юношестве страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, а начал свою карьеру с работы юристом и специализировался на борьбе с загрязнением воды. В 2005 году Кеннеди-младший стал привлекать внимание к опасности вакцинации. Сейчас, как и другие члены его семьи, он занимается политикой, только его родственники публично объявили, что не придерживаются тех же взглядов на жизнь.

Politico пишет, что кандидатура вызвала недоумение у многих экспертов в области общественного здравоохранения. Кеннеди-младший — известный приверженец теорий заговора. Он требовал повсеместно запретить прививки, так как они якобы вызывают аутизм, а система здравоохранения США якобы отравила целое поколение американских детей.

Политик также призывал запретить давать детям лекарства, так как они «приводят к стрельбе в школах».

Кандидат в министры здравоохранения от Трампа отрицает факт существования СПИДа и ВИЧ, а также думает, что COVID-19 искусственно создали для уничтожения людей белой и черной расы, так как азиаты и ашкеназские евреи якобы менее восприимчивы к вирусу.

Он также заявлял, что регулирующие органы американского здравоохранения — марионетки, поэтому от них стоит избавиться. И приводил в пример бывшего сотрудника Национального института здравоохранения Энтони Фаучи, который якобы вступил в сговор с бизнесменом Биллом Гейтсом и производителями лекарств, чтобы продавать вакцины против COVID-19.

В подкасте Джо Рогана Кеннеди-младший сказал, что сотовая связь и беспроводные сети «разжижают мозг» и приводят к раку.

Политик также уверен, что к убийству его дяди причастно Центральное разведывательное управление США. Причины теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года он тоже ставит под сомнение.

Сумасшедшие поступки и червь в мозге

Кеннеди-младший раньше был заражен опасным паразитом. Он сам поделился этим во время бракоразводного процесса в 2012 году. По словам политика, паразит вызвал у него проблемы с памятью и затуманенность рассудка.

На снимках его головного мозга нашли темное пятно — по словам одного из врачей политика, потемнение «вызвано червем, который забрался в мозг, съел часть и умер».

Журналисты New York Times предположили, что политик описал личинку свиного цепня — паразитического червя, достигающего двух-трех метров в длину. Его останки могут до сих пор находиться в голове Кеннеди-младшего.

Известен политик и одиозными поступками: в 1994 году он цепной пилой разделал тушу выбросившегося на берег кита на глазах своей шестилетней дочери, забрал голову кита себе, положил на крышу машины и пять часов ехал с ней по трассе домой.

В 2023 году политик прислал своему знакомому кадр, на котором сфотографировался с жареной собакой в руках. Он также утверждал, что когда-то у него был целый холодильник с тушами животных, которые попали под машины.

На заседании суда в штате Нью-Йорк в августе этого года стала известна история о том, как Кеннеди-младший в 2014 году во время пешего похода положил в свою машину тушу медвежонка, ездил с ним целый день, а затем выбросил его в Центральном парке, когда понял, что ему нужно успеть на самолет.

А сын кандидата в министры, Конор Кеннеди, якобы воевал на стороне ВСУ в 2022 году.

Американские политики в замешательстве

Сенатор Джон Корнин (республиканец от штата Техас) считает, что, несмотря на противоречивые заявления, в правительстве к Кеннеди-младшему будут относиться точно так же, как и к другим кандидатам.

«У меня нет никакого предвзятого мнения на этот счет», — сказал Корнин. При этом он уверен, что позиция Кеннеди-младшего по поводу вакцин может осложнить утверждение его кандидатуры на пост сенатом.

Лидер меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что теперь сенат должен решать, утверждать или не утверждать чиновника на пост. Однако он сомневается в изначальном выборе этой кандидатуры:

«Является ли Роберт Ф. Кеннеди — младший самым квалифицированным специалистом в США, способным вести нас вперед в решении огромного количества проблем здравоохранения в этой стране? Ответ очевиден: нет».

В последнее время Кеннеди-младший активно выступает на публике, подчеркивая, что не собирается отбирать у американцев возможность вакцинироваться. Однако он намерен предоставить им выбор, чтобы каждый человек мог оценить, будет ли данный препарат эффективен для него. Кроме этого, он хочет провести научные исследования безопасности и эффективности вакцин. Также Кеннеди-младший рекомендует на государственном уровне отказаться добавлять фтор в питьевую воду, так как он «почти наверняка» приводит к снижению IQ у детей.