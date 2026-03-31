Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Дипломат предупредил о возможных провокациях Киева на Чернобыльской АЭС

Ульянов заявил, что нельзя исключать возможность провокаций Украины на ЧАЭС
Игорь Костин/РИА «Новости»

Украина может устроить провокации на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), предупредил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью для РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что Киев уже не раз организовывал провокации различного рода.

«Никогда не говори никогда. <...> Исключать каких-то действий [Украины] против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем», — сказал Ульянов.

При этом он подчеркнул, что в данный момент признаки того, что Киев вынашивает какие-то планы, отсутствуют.

7 марта посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник допустил, что Украина может устроить провокацию на своей территории или в Европе, чтобы вернуть внимание международного сообщества. По его словам, это могут быть какие-то подрывы или использование радиационно опасных мощностей. Дипломат отметил, что при таком развитии событий Киев обвинит во всем Москву и выступит потерпевшей стороной.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!