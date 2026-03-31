Ульянов заявил, что нельзя исключать возможность провокаций Украины на ЧАЭС

Украина может устроить провокации на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), предупредил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью для РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что Киев уже не раз организовывал провокации различного рода.

«Никогда не говори никогда. <...> Исключать каких-то действий [Украины] против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем», — сказал Ульянов.

При этом он подчеркнул, что в данный момент признаки того, что Киев вынашивает какие-то планы, отсутствуют.

7 марта посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник допустил, что Украина может устроить провокацию на своей территории или в Европе, чтобы вернуть внимание международного сообщества. По его словам, это могут быть какие-то подрывы или использование радиационно опасных мощностей. Дипломат отметил, что при таком развитии событий Киев обвинит во всем Москву и выступит потерпевшей стороной.

Ранее в МИД РФ заявили, что Зеленский готов нарядиться в юбку, лишь бы привлечь внимание США.