Белоруссия обвинила Литву в слишком долгом пропуске своих же фур через границу

ГТК Белоруссии: Литва не пропускает даже половину нормы грузовиков в сутки
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

Из-за нерасторопности литовских пограничников в Белоруссии скопились сотни автомобилей, ожидающих очереди на проезд. Об этом сообщил белорусский Государственный таможенный комитет в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что за 1000 автомобилей, имеющих литовскую регистрацию и ожидающих пересечения границы на специальных площадках на территории Белоруссии, уже поступила плата за услуги по хранению.

При этом «фактически через белорусско-литовский и белорусско-польский участки границы убыло порядка 700 фур, а еще 300 ожидают въезда в Литву», добавили в комитете.

Белорусские таможенники обвинили в создавшейся кризисной ситуации «сопредельную сторону», которая «хоть и начала работать в отдельные периоды быстрее, но все равно не оформляет и половины от пропускной способности».

В частности, за сутки литовский КПП «Шальчининкай» пропустил из белорусского «Бенякони» 96 грузовиков, что составляет лишь 38% от нормы. Еще хуже обстоят дела на КПП «Мядининкай»: через него из «Каменного Лога», расположенного на белорусской стороне границы, проехали 74 грузовика — 14% от нормы.

В таможенном госкомитете Белоруссии подчеркнули, что ответственность за скопление грузовиков в приграничной зоне республики и необходимость ждать проезда по двое суток несет не выполняющая норму литовская сторона.

Зарегистрированные в Литве и Польше грузовики покидают Белоруссию по распоряжению главы республики Александра Лукашенко. Речь идет о почти 2 тысячах автомобилей, которые были задержаны в стране осенью 2025 года в связи с «недружественными действиями Литвы». Белорусский президент принял решение об их выезде по просьбе польских и литовских грузоперевозчиков, оставшихся без машин.

Ранее Литва продиктовала Белоруссии условия для переговоров.

 
