Белоруссия ограничила движение грузовиков из ЕС по своей территории

Ограничения на проезд фур из ЕС по Белоруссии продлятся до конца 2027 года

Движение зарегистрированных в Европе грузовиков по белорусской территории будет ограничено до конца 2027 года. Соответствующее постановление принял кабмин республики, пишет РИА Новости.

«Установить запрет на использование территории Республики Беларусь для перемещения грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах – членах Европейского союза, прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше, Литве», — указано в постановлении.

Ограничения не распространяются на не зарегистрированные в Польше и Литве грузовики, которые следуют по строго определенному маршруту от КПП до места отгрузки перевозимого товара и обратно. Польский и литовский транспорт должен следовать через белорусско-польский или белорусско-литовский участок границы соответственно и при наличии разрешения на проезд.

Документ также определяет список товаров, на которые не распространяются ограничения: гуманитарные грузы, медикаменты, почта и другое.

29 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

В ответ Минск ограничил передвижение грузовиков с территории Литвы.

Ранее Лукашенко назвал Европу «вонючей».