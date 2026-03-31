Температура в Москве побила рекорд 19-летней давности

Конец марта в Москве стал самым теплым за 19 лет

Температура в Москве побила рекорд дня, который установился в 2007 году, — воздух в столице прогрелся до +17,5. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Рекорд температуры установлен в Москве! К 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал +17,5», — сообщил синоптик.

Предыдущий рекорд был установлен 31 марта 2007 года, когда столбики термометров в Москве поднялись до +17,2 градуса.

До этого синоптик Юрий Варакин констатировал, что текущая погода в Москве и Московской области опережает календарь почти на месяц.

Между тем в апреле, предупреждала метеоролог Татьяна Позднякова, москвичей ожидает сезон дождей, но сильного похолодания не предвидится.

В свою очередь хирург Александр Умнов предостерег россиян от слишком быстрого отказа от теплых вещей весной.

