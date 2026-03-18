Москвичам спрогнозировали сезон дождей в апреле

Сезон дождей в Москве начнется в начале апреля. Об этом сообщила «Осторожно, Москва» синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, апрель в столице начнется с дождей, снега и похолодания не предвидится. Дневная температура стабилизируется на отметке +15°C.

До этого синоптик отметила, что до конца текущей недели в столичном регионе сохранится теплая погода — температурный фон будет превышать климатическую норму.

По ее словам, такую погоду определяет антициклон, который формируется над Западной Европой. На 19 марта, синоптик спрогнозировала переменную облачность. По области ночью температура воздуха будет колебаться от 0°C до -5°C, в столице задержится на отметке около 0°C. Днем ожидается от +7°C до +12°C в регионе и от +10°C до +12°C в Москве.

В выходные будет еще на один градус теплее — от +8°C до +13°C в Подмосковье и от +11°C до +13°C в столице.

В утренние часы еще возможно понижение температуры воздуха, на фоне чего местами может сохраниться гололедица из-за замерзания тающего в дневные часы снега.

