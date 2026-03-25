Синоптик: погода в Москве опережает календарь почти на месяц

Текущая погода в Москве и Московской области опережает календарь почти на месяц — столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил синоптик Юрий Варакин.

По его словам, теплая и сухая погода сохранится в регионе вплоть до 29 марта, и лишь в последние дни месяца возможны небольшие дожди.

«Снег уходит по 2-3 сантиметра ежедневно. К 1 апреля может остаться совсем мало там, где солнечные лучи еще не завершили активную работу. Фактически уже меньше 20 сантиметров», — отметил эксперт.

При этом снег тает неравномерно: меньше всего его на западе и юго-западе, в то время как на востоке области, покров может продержаться и первую неделю апреля, добавил он.

Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что первые весенние дожди, которые пройдут в столичном регионе 28 и 29 марта, не будут долгими и обильными. Всего ожидается примерно 1-3 миллиметров осадков. Специалист подчеркнул, что такой дождь очистит просохшие от снега улицы от пыли.