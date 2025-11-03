Известный вор в законе Вася Бандит не признал вину по своему делу

Криминальный авторитет Игорь Кокунов (Вася Бандит), осужденный за занятие высшего положения в преступной иерархии не признал вину по данному уголовному делу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал», — сказано в материалах.

16 сентября Московский областной суд приговорил Васю Бандита к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Судом установлено, что «вор в законе» был посредником между преступными группировками в Подмосковье и делил их сферы влияния.

58-летний мужчина уже перенес пять инсультов, последний — в июле 2024 года, также у него сахарный диабет второго типа, из-за чего ему противопоказано содержание под стражей. Вася Бандит передвигается в инвалидной коляске. Перед оглашением приговора Кокунова перевели на домашний арест.

За свою жизнь в заключении он провел 38 лет. В 2019 году его задерживали за вымогательство, а в 2020 году криминальный авторитет стал фигурантом уголовного дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В 2022 году Бандит сбежал из-под домашнего ареста, а в 2024 году был задержан при пересечении границы между Албанией и Черногорией при посредничестве Интерпола и выдан России.

Ранее в Москве полиция и ФСБ задержали тайного вора в законе Алексея Иванова.