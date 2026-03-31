Финские пограничники нашли дрон на границе с Россией

Погранохрана Финляндии сообщила об обнаружении БПЛА на озере у границы с Россией

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили на льду озера Пюхяярви, расположенного на границе Финляндии и России. Об этом сообщается на сайте финской пограничной охраны.

«Пограничная охрана утром 31 марта нашла беспилотник на льду озера <...> на территории [общины] Париккале», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что место обнаружения дрона было оцеплено. Опасность для населения отсутствует.

Сотрудники правоохранительных органов Финляндии начали расследование инцидента. Другие подробности, включая принадлежность БПЛА, в публикации не уточняются.

29 марта финское министерство обороны сообщило о нарушении воздушного пространства республики несколькими дронами. Глава ведомства Антти Хяккянен подчеркнул, что власти относятся к произошедшему «очень серьезно». Позднее в Военно-воздушных силах Финляндии рассказали, что как минимум один из упавших в стране беспилотников является украинским.

Инцидент с рухнувшими в Финляндии беспилотными летательными аппаратами произошел на фоне массированных атак украинских БПЛА на Ленинградскую область. Российский регион уже несколько дней подряд подвергается налетам, в ночь на 31 марта из-за этого пострадали три человека — один взрослый и два ребенка.

Ранее украинский дрон взорвался рядом с жилыми домами в Эстонии.