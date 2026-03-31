Глава СПЧ не поддержал идею введения шестидневной рабочей недели

Россиян не получится заставить работать шесть дней в неделю по 12 часов. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

«Заставить всех работать шесть дней в неделю — это просто физически невозможно. У людей есть семьи, дети, какие-то другие занятия», — сказал он, призвав уточнить у автора такой инициативы миллиардера Олега Дерипаски, как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю.

Однако глава СПЧ отметил, что у граждан должна быть возможность перейти на такой рабочий график при желании.

В настоящее время ограничения предусмотрены Трудовым кодексом. Может быть, надо этот вопрос рассмотреть, добавил Фадеев.

Дерипаска объяснил свою инициативу необходимостью справляться с «тяжелой трансформацией» экономики. Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею. По его словам, такая мера превратит страну в «негритянскую плантацию».

Ранее Бессараб заявила, что предложение увеличить рабочую неделю до шести дней нереалистично.