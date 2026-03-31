Выросло число погибших в результате пожара на заводе в Нижнекамске

Два человека погибли в результате пожара на заводе в Нижнекамске

Число погибших в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до двух. Об сообщили журналистам в пресс-службе компании «Сибур», передает ТАСС.

«По уточненным данным, в результате происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» погибли два человека», — сказали в компании.

До этого сообщалось о гибели одного человека. В пресс-службе добавили, что пострадавшим помогают врачи.

Чрезвычайное происшествие на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошло 31 марта. Изначально Telegram-канал SHOT сообщал, что пострадали 13 человек. Комментируя ситуацию, глава Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что на место происшествия уже прибыли сотрудники служб оперативного реагирования. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий взрыва, переместили на безопасное расстояние.

Ранее в Нижнекамске взорвался жилой дом.