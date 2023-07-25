Житель взорвавшегося в Нижнекамске дома рассказал о ЧП: «почувствовал резкое тепло и яркий свет»

Житель дома в Нижнекамске, где произошел взрыв, рассказал «Газете.Ru», что проснулся от сыпавшегося на него оконного стекла, выбитого ударной силой. По словам Булата, выглянув в окно, он увидел, что на нижних этажах «нет стен», а на земле лежит «весь обгоревший» хозяин взорвавшейся квартиры.

«Прозвучал сильный взрыв, я спал возле окна и почувствовал, как на меня сыпется стекло, после почувствовал резкое тепло и яркий свет. Отскочил от окна, после пошел обратно к нему, чтобы посмотреть, что случилось. Увидел, что в квартирах снизу на первом и втором этажах нет стен. Побежал на балкон и увидел, что там лежит Равиль (тот человек, кто находился в квартире в, которой произошел взрыв), весь обгоревший, даже вареный. Сразу побежал к входной двери, ее выгнуло, и замок не открывался. Я не стал паниковать и вспомнил, что нужно взять полотенце и намочить водой, чтобы дышать. Дождался приезда пожарных и начал кричать в окно, чтобы нас освободили, они сразу же заметили меня и тут же рванули ко мне. Дверь срезали и освободили. Вся квартира была в едком дыму. После того как спустился, увидел, что произошло», — сказал он.

Булат подчеркнул, что владелец взорвавшейся квартиры и его сын «были алкашами».

По данным РЕН ТВ, в результате взрыва в многоквартирном доме в Нижнекамске погибших нет, пострадали два человека. 15 человек эвакуировались самостоятельно. Кроме того, повреждены несущие конструкции.

Руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Роман Булатов сообщил, что хозяин загоревшейся квартиры получил порядка 90% ожогов тела.

Как рассказали «Газете.Ru» очевидцы ЧП, причиной взрыва мог стать газ или самогонный аппарат.

Ранее очевидцы рассказали о последствиях взрыва телевизора в квартире в Филях.