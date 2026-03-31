Число пострадавших при пожаре в Нижнекамске увеличилось до 50

Число пострадавших при пожаре на предприятии в Нижнекамске достигло 50. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Люди продолжают поступать в местные больницы в разных состояниях. Пожару присвоен максимальный ранг сложности — пятый, огонь охватил уже более двух тысяч «квадратов», — сказано в посте.

По данным Telegram-канала 112, пострадал 41 человек. Городская прокуратура организовала проверку по факту инцидента, добавили журналисты.

Официальных данных об увеличении числа пострадавших на момент публикации нет.

Чрезвычайное происшествие на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошло 31 марта. Изначально SHOT сообщал, что пострадали 13 человек. Комментируя ситуацию, глава Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что на место происшествия уже прибыли сотрудники служб оперативного реагирования. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий взрыва, переместили на безопасное расстояние.

Ранее в Нижнекамске взорвался жилой дом.

 
