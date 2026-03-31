Эксперт раскрыла причины низкой рождаемости при рекордном «детском бюджете»

Рост расходов из бюджета на поддержку семей с детьми не является гарантией повышения рождаемости. При рекордном «детском бюджете» в 10 трлн рублей на три года в России этот показатель пока не демонстрирует значительного роста, так как, помимо финансовых причин, есть масса других обстоятельств, рассказала RuNews24.ru аспирант экономического факультета МГУ, эксперт Центра развития гуманитарных технологий «Новая Эра» Эльвира Грецова.

Среди ключевых вопросов она выделила сокращение количества женщин репродуктивного возраста, напомнив, что это связано с демографической ямой 1990-х годов.

«В детородный возраст вошли малочисленные поколения 1990-х годов, и это создало эффект, который практически невозможно быстро компенсировать бюджетными мерами. Иначе говоря, даже если стимулировать рождение детей активнее, число потенциальных матерей объективно меньше, чем в предыдущие периоды», — пояснила специалист.

Также она отметила влияние структуры расходов, напомнив, что сегодня большая часть выплат направляется на поддержку семей, в которых уже есть дети, а не на стимулирование рождаемости. В итоге такие меры поддержки, как маткапитал, льготные программы помогают снизить риск бедности семей, но репродуктивное поведение россиян не меняют, считает экономист.

Третьей важной преградой повышения рождаемости Грецова назвала вопросы долгосрочной устойчивости, включая доступность жилья, наличие работы, инфраструктуры для детей и так далее. Если семьи не уверены в будущем, то даже выплаты и прочие меры поддержки не столь эффективны, пояснила эксперт.

Экономист также отметила, что сегодня не только в России, но и во всем мире меняется модель семейного поведения в пользу откладывания рождения первого ребенка на более поздний возраст. Это, в свою очередь, сокращает вероятность того, что в семье появятся второй и последующий дети.

В результате действующие сегодня меры поддержки в большей степени работают как способ смягчить последствия демографического спада, а не преодолеть его, считает специалист.

«Поэтому рекордные расходы дают заметный социальный эффект, но пока более слабый демографический», — заключила экономист.

До этого президент России Владимир Путин поручил предусмотреть увеличение размера государственной поддержки семей. В документе указано, что в рамках исполнения поручения необходимо представить предложения «по комплексной модернизации мер, которые будут направлены на повышение рождаемости и поддержку семей России.

