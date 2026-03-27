«Не только мужское бесплодие»: в России придумали способ поднять рождаемость

Проблемы с низкой рождаемостью и ухудшением показателей спермограммы у российских мужчин связаны с тем, что в стране нет единой концепции «здорового человека». Все ГОСТы и стандарты питания – добровольные, поэтому уже со школьных лет здоровье детей ухудшается из-за неправильного образа жизни и питания, заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Здесь есть проблема не только в мужском бесплодии. Побочным продуктом цивилизации является вкусное, но плохое, неэффективное питание. Все эти истории с добавками, ГМО, пестицидами приводят к тому, что к выпускному классу 17% детей имеют морбидное ожирение», — подчеркнул эксперт в пресс-центре НСН.

Отсутствие единых норм питания, которые внедрялись бы еще с детских садов, стало настоящей бедой, считает Власов. Причем важно не только разработать такие стандарты, но и сделать их обязательными, подчеркнул он. Из-за того, что сегодня все правила являются добровольными, 12% детей на этапе поступления в школу уже имеют проблемы со здоровьем, а среди выпускников страдают от тех или иных заболеваний 30% детей.

«Конечно, у нас не будет хорошей спермограммы у мужчин при таком раскладе. Так что если мы хотим изменить ситуацию, то нужна концепция здорового человека», — подчеркнул специалист.

До этого гинеколог-репродуктолог Мария Милютина сообщила, что у современных молодых мужчин падает уровень тестостерона, сегодня он уже ниже среднего, который наблюдался 30-40 лет назад. По ее словам, это в первую очередь связано с изменившимся образом жизни, малой физической активностью и распространением проблемы лишнего веса.

