В Нижнекамске при взрыве на предприятии пострадали люди

SHOT: два сотрудника пострадали при взрыве на заводе в Нижнекамске
Не менее двух человек пострадали в результате взрыва на заводе в Нижнекамске в Республике Татарстан. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«По нашей информации, ЧП произошло в технологическом корпусе, там начался пожар, от которого взорвался осушитель», — говорится в публикации.

Взрыв на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошел 31 марта. Глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что на место происшествия прибыли сотрудники служб оперативного реагирования — они ликвидируют возникшее на территории предприятия возгорание. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий ЧП, переместили на безопасное расстояние.

Пресс-служба холдинга «Сибур», в который входит «Нижнекамскнефтехим», сообщила об отсутствии угроз для жителей города и экологической обстановки. Там подчеркнули, что специалисты аккредитованных лабораторий продолжают мониторить качество атмосферного воздуха.

16 марта в районе Косогорского металлургического завода в Туле произошел пожар. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что огонь вспыхнул из-за нарушения технологического процесса. Несмотря на ЧП, предприятие продолжило работать в штатном режиме.

Ранее в Ростовской области пять человек пострадали в результате пожара на заводе.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

