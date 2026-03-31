В Нижнекамске при взрыве на предприятии пострадали люди

SHOT: два сотрудника пострадали при взрыве на заводе в Нижнекамске

Не менее двух человек пострадали в результате взрыва на заводе в Нижнекамске в Республике Татарстан. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«По нашей информации, ЧП произошло в технологическом корпусе, там начался пожар, от которого взорвался осушитель», — говорится в публикации.

Взрыв на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошел 31 марта. Глава Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что на место происшествия прибыли сотрудники служб оперативного реагирования — они ликвидируют возникшее на территории предприятия возгорание. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий ЧП, переместили на безопасное расстояние.

Пресс-служба холдинга «Сибур», в который входит «Нижнекамскнефтехим», сообщила об отсутствии угроз для жителей города и экологической обстановки. Там подчеркнули, что специалисты аккредитованных лабораторий продолжают мониторить качество атмосферного воздуха.

