Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, как не превратить увлажнитель в биологическое оружие

Врач Лавров: увлажнитель при плохом уходе становится источником бактерий
Shutterstock/FOTODOM

Увлажнитель воздуха или кондиционер без должного ухода превращаются в биологическое оружие прямо в спальне, поскольку стоячая вода и влажные фильтры — идеальная среда для размножения патогенов. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-терапевт Максим Лавров.

Одна из самых опасных бактерий, по его словам, — легионелла. Она вызывает тяжелую пневмонию, известную как «болезнь легионеров». Также возможны острые аллергические реакции, отметил специалист.

«Вы будете месяцами лечить бронхит антибиотиками, а причина — в черном налете на лопастях вентилятора. Споры аспергилла и кладоспориума, попадая в дыхательные пути, могут вызвать глубокие микозы. Грязный климат-контроль опаснее, чем сухой воздух», — подчеркнул Лавров.

Если в увлажнитель просто доливать воду, а не мыть с дезинфектором, можно вырастить в нем целую колонию бактерий, заключил он.

Ведущий эксперт медицинской сети CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого говорил, что при самостоятельном добавлении в увлажнитель ароматических масел, ароматизаторов, дезинфицирующих средств могут возникнуть химические риски. По его словам, далеко не все устройства рассчитаны на такие добавки — это может вывести из строя сам прибор и нанести вред организму в виде поражений дыхательной системы, развития аллергии.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!