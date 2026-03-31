Россиянам рассказали, как не превратить увлажнитель в биологическое оружие

Увлажнитель воздуха или кондиционер без должного ухода превращаются в биологическое оружие прямо в спальне, поскольку стоячая вода и влажные фильтры — идеальная среда для размножения патогенов. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-терапевт Максим Лавров.

Одна из самых опасных бактерий, по его словам, — легионелла. Она вызывает тяжелую пневмонию, известную как «болезнь легионеров». Также возможны острые аллергические реакции, отметил специалист.

«Вы будете месяцами лечить бронхит антибиотиками, а причина — в черном налете на лопастях вентилятора. Споры аспергилла и кладоспориума, попадая в дыхательные пути, могут вызвать глубокие микозы. Грязный климат-контроль опаснее, чем сухой воздух», — подчеркнул Лавров.

Если в увлажнитель просто доливать воду, а не мыть с дезинфектором, можно вырастить в нем целую колонию бактерий, заключил он.

Ведущий эксперт медицинской сети CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого говорил, что при самостоятельном добавлении в увлажнитель ароматических масел, ароматизаторов, дезинфицирующих средств могут возникнуть химические риски. По его словам, далеко не все устройства рассчитаны на такие добавки — это может вывести из строя сам прибор и нанести вред организму в виде поражений дыхательной системы, развития аллергии.

Ранее россиянам рассказали о правилах установки кондиционеров в жилых домах.