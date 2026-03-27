Россиянам рассказали о правилах установки кондиционеров в жилых домах

В некоторых случаях установка кондиционера в жилом доме может обернуться штрафом. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Специалист напомнила, что установка кондиционеров строго регулируется, поскольку она затрагивает фасад многоквартирного дома, относящегося к общему имуществу всех собственников. Для любых изменений требуется согласование.

По словам юриста, самовольный монтаж оборудования без согласия других жильцов может обернуться административной ответственностью. В таком случае размер штрафа для граждан составит 2-2,5 тысяч рублей. Однако также суд может вынести решение о демонтаже внешнего блока за счет хозяина квартиры, если удастся доказать нарушение правил пользования общим имуществом.

Для того чтобы установить кондиционер легально, нужно получить согласие собственников во время общего собрания. Жильцам необходимо подготовить проект, в котором будут указаны место размещения блока, способ его крепления и уровень шума. Затем вопрос выносится на голосование.

«Важно соблюсти все процедурные этапы: уведомить собственников о проведении собрания, оформить протокол и зафиксировать результаты голосования. При необходимости также требуется согласование с управляющей компанией. В противном случае установка будет признана незаконной», — предупредила эксперт.

При этом жильцы могут обжаловать штрафы, если получится доказать отсутствие нарушения.

