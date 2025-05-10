Ветераны из Дагестана получат роскошный подарок ко Дню Победы

Депутат Абакаров: сенатор Керимов подарит ветеранам из Дагестана по 5 млн рублей

Сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов подарит ветеранам Великой Отечественной войны из родного региона по пять миллионов рублей ко Дню Победы. Об этом сообщил депутат Государственной думы Хизри Абакаров в своем Telegram-канале.

«В честь 80-летия Великой Победы мой друг, сенатор Сулейман Керимов решил подарить всем дагестанским ветеранам Великой Отечественной войны по 5 миллионов рублей», — написал Абакаров.

Депутат добавил, что подарки в размере двух миллионов рублей получат проживающие в Дагестане ленинградцы, пережившие блокаду, а также узники концентрационных лагерей.

Также первый заместитель председателя Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заверила, что разовые выплаты к 80-летию Победы в размере 80 тысяч рублей российские ветераны получили до 9 мая.

Отмечается, что мера поддержки коснется фронтовиков, а также их вдов, узников концлагерей, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда.

Ранее сообщалось, что ветераны Подмосковья получат единовременную выплату ко Дню Победы.