Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

ГД: депутаты предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам ВОВ
close
Sofya Sandurskaya

Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду» выступили с предложением вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

По информации агентства, соавторами инициативы стали депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также предложили уточнить правила выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт, в том числе для членов семей ветеранов.

«Мы были и всегда будем в долгу перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Предлагаемые нами изменения – это еще один способ выразить благодарность и поддержать людей преклонного возраста, подвиг которых мы будем чтить всегда», — отметил Миронов.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов говорил, что участники СВО продолжают дело поколения победителей.

Ранее председатель Государственной думы Володин поблагодарил ветеранов за победу в Великой Отечественной войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами