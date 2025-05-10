В Госдуме предложили вдвое увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Депутаты Госдумы от фракции »Справедливая Россия — За правду» выступили с предложением вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

По информации агентства, соавторами инициативы стали депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагается: вдвое увеличить размер ежемесячной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также предложили уточнить правила выплаты компенсаций за жилищно-коммунальные услуги и взносы на капремонт, в том числе для членов семей ветеранов.

«Мы были и всегда будем в долгу перед теми, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Предлагаемые нами изменения – это еще один способ выразить благодарность и поддержать людей преклонного возраста, подвиг которых мы будем чтить всегда», — отметил Миронов.

До этого министр обороны РФ Андрей Белоусов говорил, что участники СВО продолжают дело поколения победителей.

Ранее председатель Государственной думы Володин поблагодарил ветеранов за победу в Великой Отечественной войне.