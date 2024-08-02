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Секретная служба США признала свой провал при покушении на Трампа

Глава Секретной службы США Роу признал провал в охране Трампа при покушении

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Brendan McDermid/Reuters

Секретная служба США признала провал задания по охране кандидата в президенты США Дональда Трампа, на которого было совершено покушение во время предвыборного митинга. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу, сообщает ТАСС.

«Секретная служба берет на себя всю ответственность за трагические события 13 июля. Это был провал задания. Единственная обязанность нашего агентства — следить за тем, чтобы охраняемые нами лица никогда не подвергались опасности», — сказал Роу.

Он заявил, что в этом эпизоде Секретная служба не справилась со своей задачей, и он сейчас «работает над тем, чтобы этот провал не повторился».

Секретная служба США — федеральное агентство, основной задачей которого является охрана высших лиц страны и их семей. Бывшие президенты также имеют право на пожизненную охрану.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что после этих событий две трети американцев высказали недоверие к Секретной службе США.

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Покушение на Трампа
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