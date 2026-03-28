Во Франции обстреляли и разграбили мэрию после выборов

Franceinfo: под Парижем разгромили мэрию перед вступлением на пост нового мэра

В пригороде Парижа, в ночь перед официальным вступлением в должность нового главы коммуны, группа неизвестных совершила дерзкое ограбление мэрии. Об этом сообщило издание Franceinfo.

«Мэрия Френа в (департаменте. — прим. ред.) Валь-де-Марн подверглась в пятницу вечером обстрелу фейерверками и была частично разгромлена накануне вступления в должность главы нового муниципального совета», — говорится в публикации.

По предварительным данным, около 20 человек, скрывавших свои лица, сначала обстреляли здание мэрии фейерверками, после чего взломали входную дверь. Проникнув внутрь, они устроили погром в нескольких кабинетах и похитили мебель. При приближении полиции злоумышленники скрылись с места преступления.

Нападавшие также похитили небольшой мотоцикл из расположенной неподалеку автошколы, повредили фасад здания этой школы и соседнего банка.

После инцидента перед мэрией разместили полицейскую машину. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес решительно осудил действия преступников и заверил общественность, что правоохранительные органы прилагают все усилия для их задержания.

Ранее во Франции нашли тело проигравшего на выборах мэра.

 
